عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى المجر: وزيرا الري والزراعة في بودابست لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.. صور

زيارة وزير الري والزراعة
زيارة وزير الري والزراعة الى المجر

صرح السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، بأن  وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد استهلا زياراتهما إلى المجر، للمشاركة في مؤتمر كوكب بودابست للاستدامة، بمقابلة الوزير المجري شاندور بنتير المعني بموضوعات المياه والري بالحكومة المجرية.

 

وأضاف أنه تم التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين مصر والمجر، وضرورة تعزيزها في مجالي المياه والزراعة، خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١.


وأضاف السفير المصري أن مقابلات الوزيرين سوف تشمل خلال تواجدهما في بودابست لقاءً مع وزير الزراعة المجري، فضلا عن لقاءات مع عدد من الشركات المجرية المعنية بمسائل إدارة المياه والزراعة.

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة استصلاح الاراضى جمهورية مصر العربية وزير الموارد المائية والرى وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي عبد الفتاح السيسي الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة واستصلاح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

موضوعات متعلقة

برنامج تدريبي لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام.. صور

مصر تشارك في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل

سفير مصر في فنلندا يستقبل وزير التربية والتعليم.. صور

سفير مصر في مسقط يتفقد المدرسة المصرية بسلطنة عمان.. صور

التعاون الصيني الإفريقي.. استمرار التنسيق بين القاهرة وبكين في القضايا الإقليمية والدولية

السفير المصري في الرياض يلتقي وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية السعودي

وزارة الخارجية تنظم جولة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الجلالة.. صور

شكري: يجب منح المهاجرين فرصة الوصول للقاحات كورونا وإدراجهم في خطط الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

إيهاب أبو مرخية: منتخب فلسطين يشارك منقوص العدد في كأس العرب.. وغياب محمد صلاح يؤثر على مصر

نشرة التوك شو.. السيسى يلتقى رئيس حكومة إسبانيا.. الأرصاد:هذه المناطق تشهد أمطارا

القصير: مصر من أوائل دول الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

أخبار البرلمان| زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه.. تحرك تشريعي لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل بقانون الخدمة العامة

أوميكرون يهدد العالم| بعد أوروبا وإسرائيل..مستشار الرئيس: المتحور سيظهر في مصر

أبرزهم شيفروليه كورفيت ومرسيدس SL.. موديلات كلاسيكية أصبحت نجوم 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ