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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوبك تكشف مدى تأثير متحور أوميكرون على طلب النفط

أوبك
أوبك

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع الافتراضي لوزراء الطاقة في منظمة أوبك لبحث زيادة وتيرة إنتاج النفط.

ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت أوبك+ أن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على الطلب على النفط لم يظهر بعد، لافتة إلى أن هناك تأثير ضئيل على أسعار النفط للسحب من الاحتياطي، نظرًا لأن بعضها طوعي والآخر تبادلات.

وسط مخاوف أوميكرون.. النفط يصعد بأكثر من 2% قبيل اجتماع لـ «أوبك»

اليوم.. بدء أعمال الاجتماع 182 للدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك

وكان البيت الأبيض، أعرب أمس الثلاثاء، عن إحباطه بشأن أسعار النفط التي هبطت في الوقت التي لا تزال أسعار البنزين مرتفعة.

وقال إنه على تواصل مع منظمة أوبك+، ويأمل أن تفرج عن إمدادات النفط لتلبية الطلب في اجتماعهم.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر الثلاثاء: "نعم، نحن محبطون من رؤية انخفاض أسعار النفط ولم نشهد مثل ذلك في أسعار البنزين".

وأضافت "الأمر لا يحتاج إلى خبير اقتصادي.. لا يتطلب الأمر خبيرًا في سوق النفط ليدرك أن ذلك لا يبدو جيدًا".

وأوضحت أن البيت الأبيض ليس على علم بتقليص السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وواصلت أسعار النفط تراجعها، الثلاثاء، وهبط مزيج "برنت" خلال التعاملات دون مستوى 70 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس من العام الجاري.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" دون مستوى 70 دولارا للبرميل، ويكون بذلك المزيج قد هبط دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس 2021.

وزراء الطاقة اوبك منظمة أوبك انتاج النفط النفط

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