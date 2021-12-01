محمد البودي: ضرورة تخصيص قطعة أرض من أجل إقامة معرض دائم للصناعات الهندسية بالإسكندرية 

قال المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومدير فرع الغرفة بالإسكندرية، ضرورة سرعة تقنين أراضي المصانع بمرغم والعامرية، مع مراعاة تناسب تكلفة الأراضي بعد التقنين مع النشاط الصناعي وعدم المغالاة فيها لعدم زيادة الأعباء على الصناع وبالتالي انعكاسها على تكلفة المنتجات.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية، ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.

وطالب محافظ الإسكندرية بضرورة تخصيص قطعة أرض من أجل إقامة معرض دائم للصناعات الهندسية بسعر غير مبالغ بهدف توفير احتياجات المستهلك الإسكندراني من السلع الهندسية بسعر المصنع، منوها بأنه تم خلال العام الماضي توفير أرض من خلال الكوتة ولكن كانت بأسعار غير مناسبة لذا لم يتم إقامة المعرض.

وقال البودي إن فرع غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية لديه استراتيجية وخطة عمل واضحة خلال دورة مجلس الإدارة 2021-2025، والتي تتمثل في تحديث البيانات الخاصة بالمصانع الأعضاء، وكذلك عمل تصنيف وتبويب لتلك الصناعات، وحصر المشاكل التي تواجههم كل على حدا للتعامل معها.

وأضاف أنه من المستهدف أيضا أعداد استبيان واستعلام عن عدد العمالة في المصانع وفرص العمل المتاحة، وكذلك العمل على مساعدة المصانع سواء من حيث تحديث الماكينات وورش العمل.

وذكر البودي أنه من المستهدف أيضا التواصل مع البنوك المختلفة لتعريف المجتمع الصناعي الإسكندراني بالقروض المختلفة الميسرة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض المعاملات الورقية والتي قد تمثل عائق في الحصول على القروض، كما سيتم العمل على زيادة التعاون مع مكتب الالتزام البيئي في ظل اتاحته قروض ميسرة بفائدة 3.5%.

ونوه بأنه سيتم أيضا العمل على التواصل مع المجلس التصديري للسلع الهندسية من أجل توفير الفرص التصديرية لتشجيع المصانع على التصدير، وكذلك توفير دورات تدريبية على التصدير، فضلا عن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية من الضرائب والجمارك والتنمية الصناعية لحل المشاكل التي تواجه الصناع، فضلا عن اعداد أرشيف إلكتروني لكافة الأحداث.