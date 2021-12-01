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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في دورته الثانية..

"صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا".. عنوان ملتقى الشباب العربي بإعلام القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر  تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و ا د هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

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و صرحت د هويدا مصطفى عميدة الكلية و رئيسة الملتقى ان الملتقى يتضمن  جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الاعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.


يتحدث في الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقم، وتجارب ملهمة من الإعلام المصري المهندس أسامة الشيخ مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية، وألبرت شفيق رئيس قنوات ON، وأحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات DMC
وتتناول الجلسة الثانية تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي دقة الإعلام الرقمي، ويتحدث فيها علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، و احمد الشيخ، مستشار الإعلام الرقمي، و محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت اون و علي شعبان خبير  صحافة الموبايل وأضافت د نشوة عقل المقرر التنفيذى للملتقى أن الملتقى يشهد  حلقات نقاشية بعنوان مهارات سوق العمل الإعلامي، ومهارات المنتج التلفزيوني، مهارات الكتابة والرد.

كلية الإعلام جامعة القاهرة مهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى كلية الاعلام جامعة القاهرة المقرر التنفيذى للملتقى

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