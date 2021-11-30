نجم الشعرى.. أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر ديسمبر 2021

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا رسميا بأهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر ديسمبر 2021 والتي يمكن رصدها في سماء مصر بالعين المجردة أو النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة.

استمرار ظاهرة اصطفاف الكواكب طوال الشهر حيث يظهر بلوتو والزهرة وزحل والمشتري في الأفق الغربي بعد غروب الشمس على خط واحد تقريبا وفي يوم 5 ديسمبر ينضم إليهم الهلال الجديد وفي يوم 7 ديسمبر ينضم إليهم كوكب عطارد وفي يوم 30 ديسمبر يكون اقرب اقتراب لكواكب الزهرة وعطارد وبلوتو.

ويظهر في الأفق الشرقي أورانوس ونبتون بعد الغروب يوميا خلال شهر ديسمبر.

ويستمر ظهور نجم الشعرى اليمانية طوال الشهر، طوال الليل خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 19 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 6:34 مساء بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 5:22 صباح اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 4:34 مساء ويغيب عند الساعة 3:21 صباح اليوم التالي.

وطوال الشهر نجم الشعرى الشامية يمكن رصده طوال الليل خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 84 درجة من الشمال في أول يوم عند الساعة 6:37 مساء بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 7:08 صباح اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 4:39 مساء ويغيب عند الساعة 5:06 صباح اليوم التالي.

ويستمر ظهور نجم سهيل طوال الليل خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 66 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 8:44 مساء بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 2:29 صباح اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 6:47 مساء ويغيب عند الساعة 12:27 صباح اليوم التالي.

ويمكن مشاهدة نجم السماك الأعزل خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 13 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 1:04 صباحاً بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 12:15 ظهراً بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 11:02 مساء ويغيب عند الساعة 10:13 صباح اليوم التالي.

ويظهر نجم السماك الرامح خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 68 درجة من الشمال في أول يوم عند الساعة 12:42 صباحاً بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 2:17 ظهر اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 10:40 مساء ويغيب عند الساعة 12:15 صباح اليوم التالي.

4 ديسمبر القمر الجديد

5:44 بتوقيت مصر ( ميلاد شهر جمادى الأول) لعام 1443 ه ، يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.. وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

4 ديسمبر كسوف كلي للشمس

لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس موعد محاق القمر ، حيث يحجب القمر قرص الشمس تماما ، وحيث أن القمر اصغر كثيرا من الأرض لذلك يسقط ظل القمر على بقعة صغيرة من الأرض ويرسم مسارا عليها يسمى بالمسار الكسوفي ..ويتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر جمـادى الأولــى لعام 1443هـ. يُرى ككسوف كلي في ( القارة القطبية الجنوبية) ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب أستراليا – جنوب قارة أفريقيا – جنوب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية). ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 54 ثانية. وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103,7٪ من كامل قرص الشمس. وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني دقائق تقريباً. (لا يمكن رؤيته في مصر).

جدير بالذكر أن الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 8 أبريل 2024م

7 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب الزهرة..

8 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب زحل ..

9 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب المشتري

11 ديسمبر إقتراب كويكب 4660 نيريوس

يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب و الذى يبلغ طوله برج إيفل و يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا . سيقترب من الأرض في 11 ديسمبر المقبل، و لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر. ويبلغ طول نيريوس 330 مترًا و ابعاده ( meter( 510x330x240 و سرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمى ( و الجدير بالذكر أن اخفت قدر نجمى يمكن ان تراه العين هو 6 قدر نجمى و لذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب).

13، 14 ديسمبر زخة شهب الجوزاء أو التوأم

وهي تعتبر من أفضل الزخات الشهابية على مدار العام حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة.. وهي تنتج من حطام الكويكب المعروف باسم فايثون 3200 من كويكبات«أبولو»، الذي تم اكتشافه عام 1982 .. تسمى هذه الشهب بالتوأميات لأنها تسقط كما لو كانت آتية من برج الجوزاء أو التوأم .. زخات التوأميات في الفترة من 4 إلى 20 ديسمبر

19 ديسمبر اكتمال القمر (بدر جمادى الأول لعام 1443 هجرية)

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 إلي 20 ديسمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون يوم 19 ديسمبر بأذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.7% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد لأن هذا هو الوقت الذي يستقر فيه هواء الشتاء البارد من العام وتصبح الليالي طويلة ومظلمة ..

21 ديسمبر القمر وبولوكس مساء

يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) في هذا اليوم .. حيث نراهما مقتربان في السماء مساءا فيشرقان في السابعة مساءا تقريبا .

21 ديسمبر الإنقلاب الشتوي (بداية فصل الشتاء فلكيا):

يحدث الانقلاب الشتوي في هذا اليوم حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، والتي ستكون قد وصلت إلى أقصى موضع لها جنوبا في السماء أيضا حيث تكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا فى تمام الساعة 13:50 بتوقيت مصر ويصاحبه تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك بالأقصر مما يدل على معرفة قدماء المصريين الجيدة بعلم الفلك و حركة الأرض حول الشمس و تعاقب فصول السنة.

وحيث أن هذا اليوم يمثل هو اول أيام الشتاء فى نصف الكرة الشمالى واول ايام الصيف فى نصف الكرة الجنوبى

21 ، 22 ديسمبر زخة شهب الدب الأصغر

زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة تقريبا ، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب توتل الذى تم اكتشافه عام 1790.. وزخة الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء.. تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد

22 ديسمبر القمر وخلية النحل

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا اليوم حيث نراهما مقتربان في السماء مساءا فيشرقان في الثامنة مساءا تقريبا .. ويظل هذا المشهد بالسماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي ، علما بان هذا الأمر يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان حشد خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة

28 ديسمبر القمر والسنبلة

يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألفا برج العذراء) حيث يشرقا في الثانية إلا الربع صباحا حتى شروق الشمس في اليوم التالي .

30 ديسمبر إقتران كويكب إنترامينا مع الشمس.

31 ديسمبر القمر مع المريخ وقلب العقرب .

يقترن القمر مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب في الخامسة صباحا حتى شروق الشمس في اليوم التالي