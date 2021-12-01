74 متسابقاً يشاركون في دورة الشيخ المنشاوي.. وزير الأوقاف : رصد مليون جنيه جوائز العالمية للقرآن الكريم .. ويؤكد: رعاية الرئيس السيسي إكرام لدولة التلاوة

وزير الأوقاف:

إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على الدورة الـ 28

الرئيس السيسي حريص على تشجيع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وإكرام أهله

مشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر 2021، مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، تحت اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969.

دورة الشيخ محمد صديق المنشاوي

أطلقت وزارة الأوقاف اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، كأحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

وكشفت الوزارة عن مشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

إكرام أهل القرآن

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المسابقة الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم ، مشيرا إلي أن رعايته تعد إكرامًا لأهل القرآن الكريم، موضحًا حرصه على تشجيع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وإكرام أهله ، وهو ما تقوم به وزارة الأوقاف في مسابقاتها العالمية ، حيث تم إضافة فهم المقاصد إلى أفرع المسابقة.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، إلى أن الوزارة تحرص على تقديم الحفظة من أبنائنا وبناتنا للقراءة في ليلة القدر والمناسبات العالمية، وخلال السنوات السبع الماضية قدمت وزارة الأوقاف لوحة شرف المسابقات القرآنية بالأوقاف من أربعين حافظًا وحافظة لكتاب الله (عزَّ وجل) الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الأوقاف المحلية والعالمية في القرآن الكريم.

القارئ العالم

وتابع وزير الأوقاف: "اهتمامًا من الأوقاف بهؤلاء أطلقنا برنامج (القارئ العالم) في هذه المسابقة العالمية من خلال إضافة فرع جديد للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للأئمة في "حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره" ، فمصر متفردة في دولة التلاوة ، كما نستهدف وضع برنامج يتضمن حفظ ومراجعة القرآن الكريم عن طريق المدارس القرآنية المقامة بالمساجد الجامعة ، وذلك حرصًا من الوزارة على مدارسة القرآن الكريم وهذا ما أكد عليه نبينا (صلى الله عليه وسلم) حيث يقول: "عرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن الكريم أوتيها رجل ثم نسيها".

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الأمر يتطلب جهدًا عظيمًا لذلك البرنامج سيضمن وجود آلية ما لمواصلة المراجعة بطريقة علمية منظمة ، كما ستنعقد دورات تثقيفية في فهم معاني القرآن الكريم ليكون الحافظ فاهمًا لمقاصد القرآن الكريم فالقارئ الفاهم للمعنى يؤدي أداءً رائعًا ، مبينًا أن كثيرًا من الدول بالخارج أصبحت تطلب إمامًا قارئًا وهو ما يعني أن العالم لم يعد يبحث عن القارئ فقط وإنما يبحث عن الإمام القارئ أو القارئ العالِم ، ومن لديه رغبة في تعلم القراءات فإن لدينا في جميع المحافظات شيوخ مقارئ على درجة عالية من التخصص.

وأوضح: أطلقنا مسابقة كبار الحفظة للأئمة وغيرهم ممن فازوا في المسابقات السابقة ، والقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وأعضاء المقارئ المصرية ، وقد تم تمييزهم إكرامًا لأهل القرآن بأن العشرة الأوائل في المسابقة يسمح لهم بإيفاد رمضان دون أي قيود حتى لو استنفذ سنوات الإيفاد الماضية ، وذلك إكرامًا لأهل القرآن الكريم.

وعن جوانب المسابقة أكد أن تضمنها خمسة فروع، هي:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل من الجنسين، وتقدم لهذا الفرع 18 متسابقًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهذا الفرع 8 متسابقين، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تهتم دائمًا بحقوق ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة ، وتولي الأهمية الكبرى لفهم طبيعتهم ، وقد أصدرنا كتابًا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بعنون : "القفز فوق الصعاب" عرضنا فيه نماذج متنوعة عبر التاريخ الإنساني ، نماذج تاريخية نفعوا البشرية وقدموا لها ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لأن الكتاب ليس مقتصر على العرب فقط وإنما شمل نماذج من مختلف دول العالم كله.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة تحت سن ( 12 ) سنة ، وتقدم لهذا الفرع 4 متسابقين.

الفرع الخامس: فرع الأئمة : في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره ، وتقدم لهذا الفرع 9 متسابقين.

وفرع الناطقين بغير العربية ، وتقدم لهذا الفرع 35 متسابقًا.