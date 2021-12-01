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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار الدولة..محافظ كفر الشيخ: الجميع سيحصل على اللقاح |فيديو

اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اليوم يعتبر الأول فى تطبيق قرار الحكومة المصرية بمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية.

 

وأضاف جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”،  أن هناك منافذ ثابتة وأخرى متحركة لحصول المواطنين على لقاح كورونا، واليوم شهد زحاما من أجل الحصول على اللقاح، وسيكون هناك زيادة فى عدد السيارات.

 

وتابع جمال نور الدين،  أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة تقوم بتوفير سيارات فى الميادين، لإعطاء المواطنين لقاح كورونا.

 

 تطبيق قرار المنع

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المواطنين كانوا يعتقدون أن الحكومة لم تطبق قرار منعهم من دخول المصالح ولكن بعد تنفيذ القرار اليوم سيذهب الجميع للحصول على اللقاح.

محافظ كفر الشيخ المصالح الحكومية الحكومة المصرية كورونا مديرية الصحة

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