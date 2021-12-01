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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العناني يبحث مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية سبل تعزيز التعاون بمجال السياحة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار يلتقي رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، Zarina Doguzova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة.

حضر اللقاء يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوكالة بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

وأكدت على أن المقصد السياحي المصري يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس فهو المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر اللقاء الثالث بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما في يوليو الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان "اروسبوتريبنادزور"، والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية، أما اللقاء الثاني كان ضمن اللقاءات الرسمية التي عقدها الوزير خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر الماضي.

وزير السياحة والاثار السياحة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة مدريد منظمة السياحة العالمية

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