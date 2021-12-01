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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول إجراء من سموحة لـ نسيان هزيمة الأهلي استعدادا للإسماعيلي

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة

قرر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خوض وديتين غدا وبعد غد أمام كفر الدوار وسبورتنج إحدي فرق الدرجة الثانية استعدادا لعودة الدوري الممتاز .

جاء ذلك في إطار استعداد نادي سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويسعي أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة لعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على لاعبي الفريق في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي والتي خسر فيها الموج الأزرق برباعية .

وطالب سامي لاعبي الفريق بطي صفحة الهزيمة من النادي الأهلي والتركيز في التدريبات والعودة للانتصارات من جديد .

دفعنا ثمن قلة الخبرة.. أحمد سامى : حزين لخسارة سموحة أمام الأهلي


عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وقال سامي عقب المباراة إن فريقه دفع ثمن قلة الخبرة أمام الأهلي الذي يعيش فترة رائعة ويقدم مستويات ثابتة ومميزة.

وأوضح أن سموحة عانى أيضاً من بعض الأخطاء التي سيسعى لعلاجها في المرحلة القادمة مؤكداً حزنه للخسارة بأربعة أهداف ولكن هناك بعض الأمور التي أدت لزيادة حصيلة أهداف الفريق الأحمر.

وأشار إلى أنه سيعمل خلال فترة التوقف القادمة على علاج بعض الأمور وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في صفوف فريقه مؤكداً أن سموحة يضم العديد من اللاعبين صغار السن والوقوع في هذه الأخطاء أمر طبيعي.

فاز الأهلي على منافسه سموحة برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

 

احمد سامي النادي الأهلي نادي سموحة سموحة الأهلى

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