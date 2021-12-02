رئيس قطاع الخدمات الزراعية يكشف عن السبب وراء ارتفاع أسعار الأسمدة..فيديو

قال دكتور عباس الشناوي ، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن سعر طن الأسمدة عالميا وصل 14000 جنيه، وبالتالي أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج.

وأضاف عباس الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميًا والمستلزمات الزراعية، ساهمت بشكل كبير في إرتفاع اسعار الأسمدة المدعمة.

وتابع عباس الشناوي، أن تكاليف إنتاج المصانع للأسمدة المدعمة أكثر من سعرها الذي نحصل عليها، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيه.

يتماشى مع متغيرات العالم

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إلى أن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة حكيم يتماشى مع متغيرات العالم ويحافظ على المواطن المصري وبه ارتياح للفلاح؛ لإن سعر الشكارة يتخطى الـ 500 جنيه عالميا.