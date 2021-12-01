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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا: متحور "أوميكرون" أشد عدوى من السلالات السابقة.. ويخترق مناعة التطعيم

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

نقلت شبكة سكاي نيوز، عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، قوله أن متحور "أوميكرون" أشد عدوى من السلالات السابقة، مشيرا إلي قدرة المتحور الجديد على اختراق حصون مناعة التطعيم.

كما أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت أنجيلكا كوتزي مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، إن المتحور الجديد يثير الكثير من المخاوف، وإن أعراض الإصابة بالمتحور مختلفة من شخص لأخر.

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ووفقا لقناة العربية، قالت كوتزي، إن غير الملقحين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلي أن الأعراض قد تكون أقوى للأشخاص غير المقلحين.

وأوضحت أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وأن المتحور قد تكون أعراضه غير قوية.

كما أكدت أن اللقاحات تساعد على مواجهة متحور "أوميكرون"، وأن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور.

وقالت كوتزي: "أوميكرون أعراضه مختلفة عن متحور دلتا".

وأضافت أن كبار السن وغير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة، وأن الجرعة المعززة لكبار السن تساعد في تخفيف الأعراض.

وتابعت: "ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين". 

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