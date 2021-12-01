طالبات ينظمن ممرا شرفيا لـ مدرس بالمعاش.. والمعلم : بناتي |فيديو

كشف أحمد محمود النويري، مدرس في بني سويف، تفاصيل قيام الطالبات بتنظيم ممر شرفي له بعدما وصل لـ سن المعاش.

وقال أحمد محمود النويري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أهم حاجة الإخلاص في العمل وأنا أتعامل مع أي طالب أو طالبة كأنني أقوم بالتدريس لأبني أو بنتي ".

وأضاف أحمد محمود النويري:" منذ عام 1985 وحتى الأن اتعامل مع الطلاب على انهم ابنائي، وأنا أقوم بتدريس اللغة العربية والدين ".

وتابع أحمد محمود النويري :" شعرت بسعادة كبيرة عندما قامت الطالبات بتنظيم ممر شرفي لي وتفاجأت بالممر الشرفي ".

وأكمل احمد محمود النويري :" عندما دخلت المدرسة فوجئت بالطالبات وكافة المتواجدين في المدرسة يقفون في ممر شرفي لتقديم التحية لي ".