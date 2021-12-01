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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة الأزهر لأسوان تجري الكشوف على 600 حالة بـ"وادي العلاقي"

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر الطبية

أسفرت قافلة جامعة الأزهر التي انطلقت أمس إلى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وإشراف د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة، عن إجراء كشوفات طبية على نحو 600 حالة مرضية من متضرري منطقة السيول بطريق وادي العلاقي. 

وتنوعت الكشوفات بواقع 130حالة لكشوفات العظام، 120 للأطفال، 122 حالة في عيادة الباطنة، 57 للجراحة، 98 حالة في عيادة الأنف والأذن، كما تم إجراء تحويلات لعدد 35 حالة، وتوزيع أدوية مجانية لجميع الحالات المرضية.

 وعلى مستوى الجانب التنموي قامت القافلة بعمل عمل جدارية لمجمع المدارس، وتم تطبيق استبانات ومقاييس اجتماعية على الجمهور، كما تم إجراء امتحان لمحو الأمية، وعقد ندوة دينية لرواد القافلة عن الرضا وتقبل أقدار الله، كما قدمت القافلة مساعدات غذائية وبعض المستلزمات الطبية.

قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة تنطلق لمحافظة أسوان دعما لمبادرة حياة كريمة

الشربيني يشارك في فعاليات المنتدى التثقيفي السادس لطلاب جامعة الأزهر

تغير المناخ التحديات والمواجهة

في إطار جهودها لخدمة المجتمع جنبًا إلى جنبٍ مع الاهتمام بالعملية التعليمية بمختلف المجالات؛ تقيم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» 

صرح بذلك   الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، وأعلن أن المؤتمر الدولي الثالث يقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، يوم السبت الموافق 18 من ديسمبر  2021 م، وأن المؤتمر يقام بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إضافة إلى عديد من الرموز الوطنية، ويشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية. 

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر؛ أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة لدعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية. 

وأوضح صديق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على خدمة المجتمع؛ من خلال وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر يعمل وفق رؤيته جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات؛ حيث نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: الطاقة حق ومسئولية، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: مواردنا حياة أولادنا.

جامعة الأزهر حياة كريمة كشوفات طبية تغير المناخ قافلة جامعة الأزهر محافظة أسوان

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