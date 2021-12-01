سمير صبري عن تقديم عمل فني مع محمد رمضان: وإيه يعني ..فيديو

قال الفنان سمير صبري، إن الكوميديا تختلف وتتغير باختلاف الزمن، ولكن ما كان يميز سمير غانم أنه كان متجددا هو وعادل إمام.



وأضاف “صبري"، خلال لقائه في برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن"، إن محمد رمضان فنان جيد جدا ولكنه لا يستطيع أن يتعامل مع موهبته صح، كما لا يستطيع أن يوظف موهبته وينقصه ذكاء فني.

وعن العمل مع محمد رمضان، رد الفنان قائلًا "وإيه يعني، هاتلي فيلم وأمضي العقد مش عايز شيكات، بس أنا دلوقتي مش عايز أشتغل وعندي زهد، مش هنعمل حاجات زي اللي اتعملت، لكن الفن في الدم لو جيت ورقة حلوة في فيلم هاعملوا ولو برنامج حلو هاعملوا".