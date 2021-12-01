عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادم من تركيا.. جمارك الطرود البريدية تضبط كمية من مخدر الأيس.. صور

ضبط كمية من مخدر
ضبط كمية من مخدر الأيس

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود مدير عام بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة من ضبط محاولة محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة بإدارة الجمرك والادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة البحث الجنائى بالإشتباه فى مشمول البوليصة رقم   CP 07414582 TR وهى عبارة عن طرد ملابس وأحذيه ومأكولات واردة من تركيا .

وبالعرض على أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك  قام بتكليف مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفه بمعاينة وتفتيش الطرد فتبين وجود ٤ كيلو و٢٠٠ جرام من مادة يشتبه فى كونها مخدرة مخبأة داخل أكياس المأكولات .


وبالعرض على الاداره العامة للمخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أن تلك الماده هى لمخدر الأيس .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 50 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

39b94e15-262a-4f7f-87d0-ac5e33886ab1
39b94e15-262a-4f7f-87d0-ac5e33886ab1
647c2121-7381-4854-afca-147859ec9bbf
647c2121-7381-4854-afca-147859ec9bbf
36614867-533f-41c4-b625-d3b3232066ad
36614867-533f-41c4-b625-d3b3232066ad
f70dd594-21d1-481c-98a1-b43b82b65657
f70dd594-21d1-481c-98a1-b43b82b65657
رجال الإدارة العامة لجمارك المخدرات مطار القاهرة تهريب قانون الجمارك

ترشيحاتنا

مبروك عطية: الأصل الأصيل أن جميع المال لكاسبه والهبة يتساوى فيها الولد والبنت

دخلت المنطقة الحمراء.. أول إصابة بـ أوميكرون توجه ضربة عنيفة للبورصة الأمريكية

موسيماني يستعين بعرض إيسترن كومباني للتعاقد مع حارس مرمى في يناير

محمد صلاح يرد على ترتيب الكرة الذهبية ويسجل الثاني في شباك إيفرتون

أول تعليق من الاتحاد التونسي على إصابة علي معلول

أخبار البرلمان| مفاجاة بشأن خفض أسعار السيارات.. ومكافآت جديدة من الأجر السنوي لأصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

بعد الإساءة لمصر.. عمر كمال يخطئ فى آية قرآنية على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ