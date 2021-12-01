قادم من تركيا.. جمارك الطرود البريدية تضبط كمية من مخدر الأيس.. صور

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود مدير عام بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة من ضبط محاولة محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة بإدارة الجمرك والادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة البحث الجنائى بالإشتباه فى مشمول البوليصة رقم CP 07414582 TR وهى عبارة عن طرد ملابس وأحذيه ومأكولات واردة من تركيا .

وبالعرض على أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك قام بتكليف مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفه بمعاينة وتفتيش الطرد فتبين وجود ٤ كيلو و٢٠٠ جرام من مادة يشتبه فى كونها مخدرة مخبأة داخل أكياس المأكولات .



وبالعرض على الاداره العامة للمخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أن تلك الماده هى لمخدر الأيس .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 50 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

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