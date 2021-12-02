أمي مش مرتاحة.. حفيد رشوان توفيق: لا أرفض الصلح بين والدتي وجدي

قال محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، إنه لم يصرح بأنه يرفض أو يعترض على الصلح بين والدته وبين جده الفنان رشوان توفيق .

وأضاف محمد عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:" والدتي مش مرتاحة بسبب الخلاف بينها وبين والدها ".

وتابع محمد عصام : "لست على خلاف مع جدي وخالتي، لكن مقدرش اصرح بشيء على لسان والدتي".

وأكمل محمد عصام :" والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسؤولة عما حدث “.

ومن جانبه قال الفنان رشوان توفيق:" بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني ومنها وفاة ابني، ومكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليا”.

وأضاف رشوان توفيق:" عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ اولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي"