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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمي مش مرتاحة.. حفيد رشوان توفيق: لا أرفض الصلح بين والدتي وجدي

رشوان توفيق
رشوان توفيق

قال محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، إنه لم يصرح  بأنه يرفض أو يعترض على الصلح  بين والدته وبين جده الفنان رشوان توفيق .

 

وأضاف محمد عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:"  والدتي مش مرتاحة  بسبب الخلاف بينها وبين والدها ".

 

وتابع محمد عصام : "لست على خلاف مع جدي وخالتي، لكن مقدرش اصرح بشيء على لسان والدتي".

 

وأكمل محمد عصام :"  والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسؤولة عما حدث “.

 

ومن جانبه قال الفنان رشوان توفيق:" بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني  ومنها وفاة ابني، ومكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها  حاليا”.

 

وأضاف رشوان توفيق:" عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ اولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي"

 

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