موديرنا تكشف عن موعد تصنيع أول جرعة لقاح ضد متحور أوميكرون

قال رئيس شركة موديرنا ستيفن هوج، إن شركته تملك القدرة على إعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون، للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة بحلول مارس.

وأعرب هونج عن اعتقاده بأن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة وبشكل محدد طفرات النسخة الجديدة هي أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة.

وأضاف في حديثه مع وكالة "رويترز": "لقد أطلقنا البرنامج بالفعل"، لافتا إلى أن الشركة تعمل أيضا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من الفيروس.

وتدلل المؤشرات الأولية على أن أوميكرون قد يكون أشد عدوى من النسخ المتحورة السابقة، في حين قال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه.

في سياق آخر، أوضح أوجور شاهين، الشريك المؤسس لشركة بايون تيك شريكة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن المتحور الجديد قد يتجنب الأجسام المضادة الناتجة عن تفاعل اللقاحات، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يظل الفيروس عرضة للخلايا المناعية التي تدمره بمجرد دخوله الجسم.

وطمأن شاهين كل الأشخاص المطعمين بألا يفزعوا، وأن يسارعوا بأخذ الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال إنه يفترض أن الأشخاص المحصنين سيكون لديهم مستوى عالٍ من الحماية ضد المرض الشديد حتى لو أصيبوا بالمتحور الجديد.

كما أضاف أن اللقاح الذي ابتكره هو وفريقه في يناير 2020 ثم طوره بالتعاون مع شركة فايزر، ثبت أنه يقي من المرض الشديد ضد المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا التي تصيب الأشخاص الملقحين.