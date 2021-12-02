منها إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر..خدمات مرورية وتحويلات لمحوري الفريق كمال عامر وعين الصيرة

تقوم الإدارات العامة للقاهرة الكبرى بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالعديد من المشاريع

وفى التقرير التالى نرصد أبرز الخدمات المرورية التى تم إعلانها اليوم الخميس وأمس الاربعاء.

خدمات مرورية لاستكمال تنفيذ محور الفريق كمال عامر بالجيزة



تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" للإنتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مما يستلزم إستمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى ، وذلك لمدة 10 أيام بدايةً من الساعة 12صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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تحويلات مرورية.. لربط كوبرى محور عين الصيرة بالطريق الدائري بالبساتين

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور عين الصيرة بالطريق الدائرى وتوسعة وتطوير الطريق الدائرى بمنطقة البساتين بالقاهرة .

سيام عمل إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :-

- القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل .. تحويل الطريق الرئيسى إلى الطريق الداعم بطول 500 متر ، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى .. على أن تكون فترة الأعمال 30 يوماً إعتباراً من الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021 وعلى مدار اليوم بالكامل.



- القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة .. إتخاذ المنزل المؤدى إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبى المتجه أعلى الطريق الدائرى فى نفس الاتجاه .. على أن تبدأ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 3/12/ 2021 من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً وعلى مدار 15 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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لأعمال صيانة وتنفيذ مشروع المترو.. غلق جزء من كوبرى الجيزة وتحويلات مرورية بشارع الهرم

اعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى وتحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الاحد الموافق 5/12/2021.

وأوضحت أن الإغلاق يأتي لاستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

ولفتت إلى أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الاعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



غلق جزئي لشارع النزهة بالشيخ زايد

كما اعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة إجراء قطع عرضى لشارع النزهة أمام كمبوند جنة 2 محيط النادى الاهلى وذلك لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وأكدت الادارة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى للموقع المشار اليه لمدة يومين وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3 /12 /2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/ 12 /2021 على ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

تحويلات مرورية بشارع الهرم

من ناحيه اخرى نشرت إدارة مرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الكلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج تزامنا مع بدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة.

يأتي ذلك فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فانه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الاهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول ٤٠٠ م وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ويستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية بإتجاه ميدان الجيزة فقط بدات في الساعات الأولة من صباح اليوم الجمعة ولحين إنتهاء الأعمال.

وأعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالأتي :-

-القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

-وعلى الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمه بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية .

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قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوي بالقاهرة ، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي :



غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي فى الاتجاهين.



غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائري الإقليمي وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.



على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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