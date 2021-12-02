ناهد السباعي تكشف موعد عرض مسلسل «منورة بأهلها».. فيديو

أكدت الفنانة ناهد السباعي قرب انتهاء تصوير مسلسل “منورة بأهلها ” بطولة الفنانة ليلى علوى.

وقالت ناهد السباعى لـ عدسة “صدى البلد”: "انتهيت من تصوير جزء كبير من مسلسل “منورة بأهلها ”، وأنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة شاهد".

وأعربت ناهد السباعى عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسرى نصر الله.

وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعى والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه فى 10 حلقات ، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل منورة بأهلها

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

ويجسد باسم سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.

"منورة بأهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.

ناهد السباعى تتحدث عن مشاركتها فى لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة السينمائى

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن تجربتها فى لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 43.

وقالت ناهد السباعى، لـ عدسة “صدى البلد”: "سعيدة بمشاركتى فى لجنة تحكيم أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ولكنها مسئولية كبيرة وممتعة أيضا".

وأضافت: "افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كان مشرفا وعلى درجة عالية جدا من التنظيم".

وأكدت ناهد السباعي أن تكريم النجمة نيللى والنجم كريم عبد العزيز كان إضافة كبيرة للمهرجان.