مصر تنظم المعرض البحري الأول للقوات البحرية في سبتمبر 2022

أعلن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عن تدشين المعرض البحرى الأول "Naval Power" للقوات البحرية سبتمبر 2022 برعاية وزارة الدفاع المصرية ، وذلك بالتعاون مع شركة Arabian World Events المنظمة حالياً للمعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية فى مصر بدورته الحالية .

وقد إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بكلاً من "ماركو بورتى" نائب رئيس التنفيذى بشركة لوناردو ، والفريق عبد الله سالم قائد القوات البحرية اليمنية ، و "جون كلود ليلونج" مدير شركة داسو مصر ، والعقيد الركن بحرى هيثم الضناوى قائد القوات البحرية اللبنابنة ، والعميد ركن محمد خلف العيد رئيس أركان القوات البحرية الكويتية و "توماس جونتك" الرئيس التنفيذى لشركة AWE .

يأتي ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".