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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة والدتها.. ناهد السباعي في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصور برفقة والدتها خلال حضورهما مهرجان القاهرة السينمائي.

وأعربت ناهد السباعى عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسرى نصر الله.

وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعي والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه فى 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

ويجسد باسم سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.

 

 

ناهد السباعي

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