وزير الرياضة يتفقد مركز شباب "الجزيرة 2" للتنمية الشبابية بأكتوبر

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مركز شباب “الجزيرة ٢” للتنمية الشبابية بمدينة السادس من أكتوبر للوقوف على معدل تنفيذ إنشاءات المركز، برفقة عدد من قيادات الوزارة.

يضم المركز، عدداً من المنشآت منها مبنى الإسكواش، وصالات متعددة الأغراض، ومجمع حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للأطفال والعائلات.

اطلع الوزير، على معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية من تنفيذ السور المُحاط بالمركز ، وملاعب الاسكواش وحمام السباحة وغرف خلع الملابس، والملعب الرئيسي والمدرجات الملحقة به، والمبني الإداري، و الملاعب المتعددة.

وجه الوزير بالإسراع في تنفيذ باقي الأعمال الإنشائية في أقرب وقت تمهيدا لافتتاحه ليخدم أبناء مدينة ٦ أكتوبر وتقديم كافة الخدمات لهم ، مشيرا إلي متابعة سير الأعمال الأيام المقبلة للتأكد من تنفيذ المطلوب والانتهاء منها وفق التوقيتات المحددة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المركز يعد إضافة مميزة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويضم مجموعة منوعة من البنية الإنشائية الشبابية والرياضية التي تلبي كافة المتطلبات.

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