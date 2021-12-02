نقيب الأشراف يشارك في حفل توقيع بروتوكول لتطوير مسجد الحسين

شارك السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، في الحفل الذي نظمته مؤسسة "مساجد"، اليوم الخميس، لتوقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتطوير مسجد الإمام الحسين بن علي “رضي الله عنه”.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور أحمد نعينع، وبعض الأناشيد والأغاني الدينية لفرقة المرعشلي السورية.

وأقيم الحفل، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.