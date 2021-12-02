أشعار حاكم دبي.. "تهنئة" أغنية جديدة لـ حسين الجسمي

طرح الفنان ​الإمارات​ي ​حسين الجسمي،​ أغنية "​تهنئة​" بالتعاون مع الموزع زيد نديم.

والأغنية من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وألحان أحمد الهرمي.

وأكد زيد، أنه سعيد بهذا التعاون مع النجم حسين الجسمي وأن العمل حمل تهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الخمسين.

وتقول كلمات الأغنية: "كل عام وشعبنا في ألف خير، والوطن في بهجته في كل عام، واهلنا امن الكبير الي الصغير، في سرور وفي سعادة وفي سلام، نبنبي .. نجدد.. نعلي .. نستشير، الهمم نرفع .. ونمضي للأمام طبعنا ما نطالع اليوم القصير، ما نخاف .. وما نعرف الإنهزام".

وتم إطلاق الأغنية على قناة حسين الجسمي الخاصة على "يوتيوب"، من خلال فيديو أعد خصيصاً بمشاهد أرشيفية.