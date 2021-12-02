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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الفاكهة يعالج حمي الضنك والملاريا بشكل أسرع

فوائد البابايا
فوائد البابايا

تأتي معظم الفواكه مليئة بالفوائد الغذائية والطبية، واحدة من هذه الفاكهة الصحية للغاية والتي تساعد أيضًا في مكافحة العديد من الأمراض هي البابايا. 

ليس فقط اللب ولكن أوراق البابايا تحتوي على العديد من الخصائص العلاجية. 

قال الدكتور ديكسا بهافسار ، أخصائي الأيورفيدا ، إن أوراق البابايا هي الأفضل لزيادة عدد الصفائح الدموية ، كما أنها غنية بالخصائص المضادة للملاريا ، مما يجعلها أفضل علاج منزلي لمحاربة حمى الضنك وأمراض أخرى.


ومضى الخبير في اقتراح بعض الطرق التي يمكن من خلالها استهلاك فاكهة البابايا وأوراقها لمحاربة أعراض حمى الضنك وللمساعدة في زيادة عدد الصفائح الدموية في الجسم.

 إن العصير أو اللب المصنوع من نبات البابايا فعال للغاية ليس فقط في محاربة أعراض حمى الضنك ولكن أيضًا في علاجها.

تتضمن بعض الطرق الأخرى لاستخدام أوراق البابايا لتحسين الصفائح الدموية ما يلي:

 

جفف حفنة من أوراق البابايا متوسطة الحجم جزئيًا بعد غسلها جيدًا. نقطعها إلى قطع صغيرة ثم نضع الأوراق في قدر مع 2 لتر من الماء. يُغلى الماء والأوراق ليغلي ثم يُترك على نار خفيفة حتى ينخفض ​​إلى النصف. احرص على عدم تغطية القدر حتى ينخفض ​​الماء بمقدار النصف. بمجرد الانتهاء من ذلك ، "صفي السائل وخزن المستخلص في عبوات زجاجية" 


 جنبًا إلى جنب مع تناول البابايا الناضجة يوميًا ، يمكنك شرب كوب من عصير البابايا عن طريق إضافة القليل من عصير الليمون إليه ، لرفع النكهة وإضافة اندفاعة من فيتامين سي للمشروب. 

اقترح الدكتور بهافسار شرب هذا العصير على الأقل 2-3 مرات في اليوم وأكد أنه "يمكن أن يعالج حمى الضنك بشكل أسرع".

 

البابايا حمى الضنك أعراض حمى الضنك عدد الصفائح الدموية الصفائح الدموية فوائد البابايا

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