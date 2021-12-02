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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنفيذ حكم القصاص في باكستاني الجنسية لقتله آخر طعنا بسكين

السعودية
السعودية

نفذت  وزارة الداخلية السعودية  اليوم (الخميس)، حكم القتـل قصاصاً في أحد الجناة من الجنسية الباكستانية لقتله آخر طعناً بسكين بسبب خلاف بينهما.

وذكرت  الوزارة في بيان إن سيد ياسر علي - باكستاني الجنسية - أقدم على قتـل/ عبد الرحمن محمد عباس - باكستاني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبينت  أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.

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وأوضحت  أنه جرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتـل قصاصاً اليوم الخميس بمدينة الرياض. 

السعودية وزارة الداخلية باكستان وزارة الداخلية السعودية حكم القصاص

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