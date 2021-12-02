طبيبة تكشف الحل الأمثل للتعامل مع فيروس كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة، إن هناك متحورات وتغيرات كثيرة في فيروس كورونا منذ ظهور الفيروس وحتى الآن .

وأضافت نهلة عبد الوهاب في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" الحل الوحيد الأمثل هو اللقاحات والإجراءات الاحترازية، واللقاحات تعتبر طوق النجاة بالنسبة لنا".

وتابعت نهلة عبد الوهاب :" على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الإقبال على تلقي اللقاح لأن هذه الفئة اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته".

وأكملت نهلة عبد الوهاب :" مصر توفر اللقاحات في كافة أنحاء الجمهورية ، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة الإنسان المصري ".

ولفتت نهلة عبد الوهاب :" على المواطنين عدم التجمع في مكان مغلق لفترات طويلة مع أعداد كبيرة من الأفراد، ومن الضروري الالتزام بارتداء الكمامات".