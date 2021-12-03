محافظ دمياط تصدر حركة تنقلات جديدة للإدارات الهندسية بالمدن

محافظة دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، حركة تنقلات جديدة للإدارات الهندسية بمراكز ومدن «فارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر وميت أبو غالب» بمحافظة دمياط.

وتضمنت الحركة تعيين المهندس محمد رزق، مديرًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندسة داليا فكري الخولاني، مديرًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وزينب علي مديرًا للإدارة الهندسية بكفر سعد، ومحمد معروف مديرًا للإدارة الهندسية بكفر البطيخ، وأشرف المناوي مديرًا للإدارة الهندسية بالزرقا، وعصام فودة مديرًا للإدارة الهندسية بالروضة، وسامح جودة مديرًا للإدارة الهندسية برأس البر، ونهي عوض مديرًا للإدارة الهندسية بعزبة البرج والمهندسة نجلاء محمد عصر، مديرًة للإدارة الهندسية بالسرو، والمهندسة فاطمة عبدالحليم عطا، مديرًا للإدارة الهندسية بميت أبو غالب.

وشملت الحركة تعيين المهندسة رانيا ربيع وحيش، مديرًا للتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والمهندس إسلام عبدالرحمن، مديرًا للتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومحمد عيسي، رئيسًا لقسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وناني زين العابدين التابعي بحيري، رئيسًا لقسم المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ورانيا ياسين، رئيسًا لقسم المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وقررت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، تكليف المهندسة حنان منصور الأطروش، نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لشئون الإمتداد العمراني، إضافة إلى ندب المهندسة نشوي خليل أبو عطية لمديرية الطرق والكباري بدمياط، وندب المهندس منصور رزق نجيد للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بدمياط.

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