اليوم.. غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار

أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه طريق الفيوم.

ونوهت محافظة الجيزة بان الامر يستلزم إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليـه لمـدة (يومـان) وذلك إبتداء من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الغد السبت على أن تكون الاعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الســاعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيريه المرورية اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .