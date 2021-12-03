بقوة 1000 حصان.. دودج تشارجر Redeye المعدلة تتألق بتعديلات هينسي المذهلة

أصبحت المنافسة بين شركات تعديل السيارات لا تقل اثارة وقوة عن اثارة التنافس بين الشركات المصنعة للسيارات نفسها، وذلك بعد النجاح الكبير لشركات مثل نوفيتيك ومانهارات ومانسوري وهينسي بريفورمانس التي أنتقلت لمقعد تصنيع السيارات مؤخراً من خلال سيارة هينسي فينوم الخارقة.

رغم ذلك استمرت هينسي بريفورمانس الأمريكية في تعديل السيارات ونجحت في تقديم تحفه فنية مميزة من خلال قيامها بأجراء حزمة من التعديلات القوية لسيارة السيدان الرياضية المميزة دودج تشارجر Redeye، واستعراضها في مقاطع فيديو حماسية أثناء اختبارها.

التعديلات الميكانيكية لسيارة دودج تشارجر Redeye

تعتبر سيارة دودج تشارجر Redeye الأصلية قبل التعديل واحدة من أقوى سيارات السيدان الرياضية المميزة في العالم حتى الآن، وتستمد قوتها من محرك V8 بسعة 6200 سي سي من شاحن تيربو خارق يستطيع انتاج قوة تصل إلى 797 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 958 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 8 سرعات.

وبعد التعديلات تحولت دودج تشارجر Redeye الى هينسي 2022، وارتفعت قوة محركها ارتفاعاً مذهلاً وصل إلى 1012 حصان، وذلك من خلال استبدال شاحن التيربو القديم بشاحن تيربو آخر جديد أكثر قوة وتطور من السابق، بالإضافة لتحديث نظام التبريد وبرمجة المحرك وتهيئته لاستيعاب تدفق الطاقة.

بلغت قدرة سيارة هينسي 2022 المعدلة على التسارع من وضع الثبات حتى 96 كيلومتر/ساعة في زمن يصل الى 2.8 ثانية فقط بدلاً من 3.5 ثانية في الماضي قبل التعديل، كما تستطيع قطع مسافة 400 متر في خلال 9.9 ثانية فقط عند سرعة تصل الى 227 كيلومتر/ساعة.

لم تكشف هينسي عن سعر السيارة الجديدة المعدلة حتى الآن.