"نووت"أول طائرة مصرية الصنع|أسلحة مميزة أثارت إعجاب المشاركين في إيديكس

اختتمت أمس فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس 2021، والذي استضافته القاهرة في أرض المعارض، بمشاركة مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 40 دولة عالميا، وشهد المعرض مشاركة وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد"، بعض المعروضات في جناح مصر والتي خطفت الأنظار خلال فعاليات معرضـ إيديكس 2021، خلال السطور التالية:

الطائرة نووت

تم الكشف عن الطائرة نووت، في معرض إيديكس 2021 للصناعات العسكرية والدفاعية، وهي طائرة بدون طيار أطلق عليها "نووت"، وهو اسم مستوحى من اللغة المصرية القديمة ، بمعنى "ملكة السماء"، وفي بداية المعرض، استمع الرئيس السيسي، لشرح كامل عن الطائرة، والتي أنتجت بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية، ومصنع الطائرات.

نووت هي أول طائرة بدون طيار مصرية الصنع بنسبة 100%، بدون أي شراكة أجنبية، قادرة على حمل 65 كجم، لمدة 14 ساعة، ومجهزة للعمل بالأقمار الصناعية، ولها إصداران، الأول إصدار جاهز للبيع وهو المشارك حليا في معرض "إيديكس 2021"، أما الإصدار الثاني يتم تحديثه للمشاركة في إيديكس العام القادم.

قدرات الطائرة

نووت طائرة بدون طيار متعددة المهام، حيث يمكنها القيام بمهام الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية وتمييز وتتبع الأهداف، بجانب تجهيزها بكاميرا كهرومغناطيسية "تلفزيونية – رقمية"، وأقصى سرعة لها 180 كم في الساعة، أم السرعة الأفقية تتراوح بين 120 و 140 كم في الساعة، وأقل سرعة لها 110 كم في الساعة.

تتميز الطائرة أيضا، بأنها مصنوعة من مواد مركبة بدلا من المواد المعدنية، ما يجعل أجهزة الرادار تجد صعوبة في اكتشافها، لأن هذه المواد لا تعكس الأشعة الرادارية.

معنى نووت

تعني كلمة “نووت باللغة الهيروغليفية، "ملكة السماء"، وهي من أشهر الآلهة عن المصريين القدماء، وتم تمثيلها في معبد دندرة في قنا، إدفو بأسوان، وبعض المعابد الأخرى، وطبقا للأسطورة الدينية القديمة عن المصريين القدماء، فإن نووت تسمى أحيانا "أم حورس".

البندقية 19*7.62

وفي جانب أخر من الجناح المصري في إيديكس 2021، تم عرض نوعا مختلفا من الأسلحة والبنادق الهجومية، ولفت الأنتباه البندقية الهجومية المطورة، والتي تستخدم طلقات عيار 7.62 * 39 ملم، ويصل وزنها بالذخيرة إلى 3.7 كجم، بينما يصل طولها بالدبشك مفرودا إلى 98.9 سم، في حين يكون طولها في وطع طي الدبشك 73 سم.

قدرات مميزة

ويصل طول ماسورة البندقية إلى 41.5 سم، وعندها القدرة على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة، ويصل مداها إلى 800 متر، و مداها المؤثر 400 متر، ويكون سرعة الطلقة عند فوهة البندقية 715 مترا في الثانية، تستخدم البندقية خزنة بسعة 30 طلقة، و مزودة بحامل ثنائي مخفف لهب، بجانب مقبض خلفي مطور، وبعض الصفات الأخرى، وأهمها القدرة على الرؤية الليلية، والتي تمكن الجنود من رؤية الأهداف ليلا.

كان الرئيس السيسي، قد افتتح، النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية الإثنين الماضي، والذي استمر حتى 2 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 400 شركة من حوالي 42 دولة، و40 وزير دفاع أو إنتاج حربي وقائدا عسكريا من حول العالم.