عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

"نووت"أول طائرة مصرية الصنع|أسلحة مميزة أثارت إعجاب المشاركين في إيديكس

الطائرة نووت
الطائرة نووت

اختتمت أمس فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس 2021، والذي استضافته القاهرة في أرض المعارض، بمشاركة مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 40 دولة عالميا، وشهد المعرض مشاركة وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد"، بعض المعروضات في جناح مصر والتي خطفت الأنظار خلال فعاليات معرضـ إيديكس 2021، خلال السطور التالية:

الطائرة نووت

تم الكشف عن الطائرة نووت، في معرض إيديكس 2021 للصناعات العسكرية والدفاعية، وهي طائرة بدون طيار أطلق عليها "نووت"، وهو اسم مستوحى من اللغة المصرية القديمة ، بمعنى "ملكة السماء"، وفي بداية المعرض، استمع الرئيس السيسي، لشرح كامل عن الطائرة، والتي أنتجت بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية، ومصنع الطائرات.

نووت هي أول طائرة بدون طيار مصرية الصنع بنسبة 100%، بدون أي شراكة أجنبية، قادرة على حمل 65 كجم، لمدة 14 ساعة، ومجهزة للعمل بالأقمار الصناعية، ولها إصداران، الأول إصدار جاهز للبيع وهو المشارك حليا في معرض "إيديكس 2021"، أما الإصدار الثاني يتم تحديثه للمشاركة في إيديكس العام القادم.

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

العميد خالد عكاشة: قدمنا رؤية مصر في التعامل مع القضايا الإستراتيجية والأمنية في معرض إيديكس

قدرات الطائرة

نووت طائرة بدون طيار متعددة المهام، حيث يمكنها القيام  بمهام الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية وتمييز وتتبع الأهداف، بجانب تجهيزها بكاميرا كهرومغناطيسية "تلفزيونية – رقمية"، وأقصى سرعة لها 180 كم في الساعة، أم السرعة الأفقية تتراوح بين 120 و 140 كم في الساعة، وأقل سرعة لها 110 كم في الساعة.

تتميز الطائرة أيضا، بأنها مصنوعة من مواد مركبة بدلا من المواد المعدنية، ما يجعل أجهزة الرادار تجد صعوبة في اكتشافها، لأن هذه المواد لا تعكس الأشعة الرادارية.

معنى نووت

تعني كلمة “نووت باللغة الهيروغليفية، "ملكة السماء"، وهي من أشهر الآلهة عن المصريين القدماء، وتم تمثيلها في معبد دندرة في قنا، إدفو بأسوان، وبعض المعابد الأخرى، وطبقا للأسطورة الدينية القديمة عن المصريين القدماء، فإن نووت تسمى أحيانا "أم حورس".

البندقية 19*7.62

وفي جانب أخر من الجناح المصري في إيديكس 2021، تم عرض نوعا مختلفا من الأسلحة والبنادق الهجومية، ولفت الأنتباه البندقية الهجومية المطورة، والتي تستخدم طلقات عيار 7.62 * 39 ملم، ويصل وزنها بالذخيرة إلى 3.7 كجم، بينما يصل طولها بالدبشك مفرودا إلى 98.9 سم، في حين يكون طولها في وطع طي الدبشك 73 سم.

قدرات مميزة

ويصل طول ماسورة البندقية إلى 41.5 سم، وعندها القدرة على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة، ويصل مداها إلى 800 متر، و مداها المؤثر 400 متر، ويكون سرعة الطلقة عند فوهة البندقية 715 مترا في الثانية، تستخدم البندقية خزنة بسعة 30 طلقة، و مزودة بحامل ثنائي مخفف لهب، بجانب مقبض خلفي مطور، وبعض الصفات الأخرى، وأهمها القدرة على الرؤية الليلية، والتي تمكن الجنود من رؤية الأهداف ليلا.

كان الرئيس السيسي، قد افتتح، النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية الإثنين الماضي، والذي استمر حتى 2 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 400 شركة من حوالي 42 دولة، و40 وزير دفاع أو إنتاج حربي وقائدا عسكريا من حول العالم.

أيديكس أيديكس 2021 نووت الطائرة نووت معرض ايديكس مصرية الصنع البندقية

موضوعات متعلقة

وزير الإنتاج الحربي: 58 شركة مصرية شاركت في معرض إيديكس.. فيديو

إقبال كبير على أجنحة وزارة السياحة والآثار المشاركة في معرض "إيديكس 2021"

ترشيحاتنا

إهمال جسيم.. جراحة تبتر الساق الخطأ لمريض مسن

أخرهم أدهم السلحدار .. أشهر حالات الوفاة في ملاعب كرة القدم

منافس الأهلي في مونديال الأندية.. نتائج كارثية لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

دعاؤه مستجاب.. قصة أويس بن عامر الذي بشره النبي دون أن يراه

في اليوم العالمي لـ ذوى الإعاقة.. القانون يجرم إهمالهم أو استغلالهم جنسيا

سوق المستعمل.. 5 سيارات هاتشباك موديل 2018| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

وزير البترول يعلق على احتمالية زيادة أسعار الوقود: وضعنا سقفا 10% ومرتبطون بالسوق العالمية

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ