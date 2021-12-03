كيما تتحول الى الربحية.. ومبيعاتها تقترب من مليار جنيه خلال 3 أشهر

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحولها إلى الربحية خلال الربع الأول من العام المالي 2021 - 2022.



وكشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن تحقيق أرباح بلغت 122.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 414.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020- 2021.



اوضحت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول إلى 987.62 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 637.294 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



وخلال الفترة بلغت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي



كيما أسوان

وتأسست شركة كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.



بدأ إنتاج الشركة من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.



تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم الشركة، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الاوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% ، هيئة صندوق البريد 3% ،بنك التنمية والائتمان الزراعى 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر