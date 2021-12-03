أول تعليق من ماكرون على استقالة جورج قرداحي

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، واصفاً الخطوة بأنها عامل يسهم في التهدئة لأنها كانت من بين العوامل التي أعاقت عمل حكومة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، والآن تم حلها فيجب أن تتمكن حكومة ميقاتي من العمل.

وتمنى ماكرون في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، على هامش زيارته لدولة الإمارات أن يتمكن ميقاتي بسرعة من عقد اجتماع الحكومة كي يعمل بأقصى الجهود.

وأضاف الرئيس الفرنسي "أدعو جميع القوى السياسية في لبنان لتمكينه من التقدم في عمل حكومته".

وبشأن ما إذا كان يفكر في جمع مؤتمر للقوى اللبنانية على غرار اجتماع "سان كلو"، قال ماكرون "الحل في لبنان على المدى الطويل يمر عبر عمل سياسي وقدرة نساء ورجال المجتمع اللبناني على أن يتمكنوا من إدارة البلد لخدمته لا لخدمتهم ولكن هذا يتطلب مساعدة الأسرة الدولية، ونحن نقوم به منذ البداية وبمساعدة إقليمية، آخذين في الاعتبار موقع لبنان في المنطقة، وسنرى في نهاية هذه الجولة الى الخليج".

وتابع "أبقى حذراً ولكنني أتمنى على الصعيد الاقتصادي والسياسي أن أعيد التزام دول الخليج في لبنان بمساعدة هذا البلد لإخراجه من هذا الوضع، وهو أحد أهدافي في هذه الزيارة عندما أتكلم عن الجهود للسلام والأمن في المنطقة.. وأنا أرى أن للسعودية دوراً أساسياً تاريخياً".

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دبي الجمعة، أن اتفاقية شراء الإمارات لـ 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، أكدت أن أبوظبي ترى في باريس "شريكاً قوياً" يوفي بتعهداته ويمكن الاعتماد عليه.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية من دبي: "في الوقت الذي أثاروا -الإماراتيون- فيه بلا شك المزيد من التساؤلات حول شركاء تاريخيين آخرين، اعتقد أن هذا الاتفاق يقوي موقع فرنسا".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وتزامنا مع الزيارة، أعلن قصر الإليزيه أن الإمارات وقعت اتفاقية مع فرنسا لشراء 80 طائرة رافال، موضحا أن باريس وصندوق أبوظبي السيادي أعلنا عقدا بـ4 مليارات يورو بين مبادلة وبي.بي.آي الفرنسية.