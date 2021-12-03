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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضعت حد لخلل العلاقات.. أول تعليق من الرئيس اللبناني بعد استقالة قرداحي

عون وقرداحي
عون وقرداحي

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية.

 

كما تمني أن تضع الاستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية - الخليجية.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أجري اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم، بعد تسلمه من وزير الاعلام جورج قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.

 

وتشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية.

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أول تعليق من ماكرون على استقالة جورج قرداحي

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ميقاتي: استقالة قرداحي كانت ضرورية.. ونسعى لعلاقات طبيعية مع السعودية


وكان الرئيس ميقاتي استقبل الوزير قرداحي عصر اليوم في السراي الحكومي، وتسلم منه كتاب استقالته.

 

ثم وقّع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول الاستقالة وأحاله على رئيس الجمهورية.

عون وقرداحي 
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