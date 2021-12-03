أسرع سيارة في السعودية موديل 2021 .. فكم يبلغ سعرها ؟

يمتلك السوق السعودي باقة متميزة من اصدارات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان، وسيارات الكروس اوفر وغيرها من الهاتشباك وفئة الـ SUV، إلى جانب سلسلة متميزة من السيارت الخارقة وعلى رأسها النسخة الفريدة بوجاتي تشيرون موديل 2021.

تسارع السيارة تشيرون موديل 2021

دعمت السيارة بقدرات فنية مميزة تجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط، مما يجعلها بالفعل تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة.

محرك السيارة تشيرون موديل 2021

دعمت السيارة بمحرك مكون من 16 اسطوانة سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1479 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

وسائل الحماية للسيارة تشيرون موديل 2021

لابد أن تمتلك هذه النسخة الخارقة للعديد من وسائل الحماية والامان، نظرًا للامكانيات الفنية المستخدمة، حيث تضم نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج دعم الفرامل BA، وخاصية التحكم الديناميكي للثبات، وقفل الباب التلقائي، والتحكم في ثبات المركبة (VSC).

بالاضافة إلى برنامج متابعة ضغط الاطارات، مع تقنية الحماية من تسرب الهواء، وخاصية فتح القفل التلقائي بحالة الاصطدام، واجهزة استشعار امامي وخلفي، وبرنامج المساعدة على اكتشاف اللافتات المرورية، وحزمة التعليق التكيفية، مع مثبت سرعة، وخاصية التحكم في التسارع عند للإنزلاقات، ونظام كشف الحركة المجسمة.

القياسات وتصميم السيارة بوجاتي تشيرون موديل 2021

تأتي السيارة بوجاتي تشيرون موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.544 متر، و بعرض يبلغ 2.037 متر، و 1.212 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 45 لتر، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وسبويلر خلفي، مع عجلات رياضية مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز.

سعر السيارة بوجاتي تشيرون موديل 2021 داخل السوق السعودي

تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي 8.0L W16 Pur Sport موديل 2021 حيث يبلغ سعرها 13 مليون و 314.800 الف ريال سعودي.