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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة مصر.. تدشين مجموعة العمل الخاصة بإفريقيا في إطار التحالف ضد داعش

الوزير المفوض محمد
الوزير المفوض محمد فؤاد

شهد اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد داعش، تدشين مجموعة العمل الخاصة بأفريقيا في إطار التحالف.

وشاركت مصر في إطار عضويتها في التحالف الدولي ضد داعش في الاجتماع الذي عُقد في بروكسل أمس الخميس.

تناول الاجتماع الجهود التي يبذلها التحالف للتصدي لبقايا تنظيم داعش في العراق وسوريا، والمستجدات الخاصة بأنشطة مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف.

كما تضمن بيان مصر الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، التأكيد على مواصلة دعم مصر للجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش وتجفيف منابع تمويله، والتنويه بتنامي التهديدات الإرهابية التي تمثلها الجماعات المتحالفة معه وغيرها من التنظيمات الإرهابية في أفريقيا مما ينعكس سلباً على أمن دول القارة وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، والتأكيد في هذا الصدد على أهمية تكثيف جهود بناء قدرات الدول الأفريقية في مجالات مكافحة الإرهاب، والإشارة إلى الدعم الذي تقدمه مصر للدول الأفريقية الشقيقة في هذا الشأن، وكذا إلى تدشين مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء بالقاهرة.

وأشار الوزير المفوض محمد فؤاد إلى أهمية متابعة تطورات الأوضاع في أفغانستان عن كثب، وضرورة تكثيف الجهود لمنع تحولها إلى ملاذ آمن للعناصر الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد التزام مصر بالتعامل مع تحدي الإرهاب من منظور شامل يعالج مسبباته، ومن خلال مقاربة تتضمن الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء.

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