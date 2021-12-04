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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: متى يجب الانفصال عن الزوج المسيطر؟.. من أين أتى متحور أوميكرون؟.. كشف السبب الرئيسي لـ الزهايمر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

مع تقلبات الجو.. أفضل الأطعمة لمحاربة الأنفلونزا
 

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا ، فقد تتساءل عما إذا كان هناك نظام غذائي خاص لمساعدتك على الشعور بالتحسن و ماذا تأكل عندما تكون مصابًا بالحمى وأعراض تشبه الزكام المصاحبة للأنفلونزا؟

 

تثاؤب الأسد .. تمرين فعال في علاج الذقن المزدوج
يعاني عدد كبير من الأشخاص من ظهور مشكلة الذقن المزدوج المعروفة باللغد مما يجعلهم يبدون أكبر سنا وأقل جمالا، ويمكن التخلص من الذقن المزدوج بطرق عديدة من بينها التمارين الرياضية المخصصة لعلاج هذه المشكلة.

 

دراسة : المصابون بالحساسية خطر إصابتهم بـ عدوى كورونا أقل 40%
 

هناك بعض المحاذير من تعرض المصابين بالحساسية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.. إلا أنه توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوين ماري بلندن، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية مثل حمى القش لديهم مخاطر أقل للإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 .

 

دراسة : الأشخاص أقل من 35 عامًا أكثر عرضة لتعاطي المخدرات

 

يعتبر فترة الشباب والمراهقة من أكثر الفئات المعرضين لخطر الوقوع في شباك المخدرات.. وقد وجدت دراسة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن البالغين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا هم أكثر عرضة لتعاطي الماريجوانا و القنب بشكل مفرط أكثر من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

 

بعد حديث شيرين عبد الوهاب عن الاستعباد.. كيف تتعامل المرأة مع الزوج المسيطر؟
 

يعتبر الزوج المسيطر مشكلة كبيرة للزوجة فهو يجعلها تشعر بالاستعباد وعدم الحرية.. وهو ما صرحت به المطربة شيرين عبد الوهاب بأنها كانت شخص مستبعدة ومحتل، وتشعر بعد انفصالها من الفنان حسام حبيب بالحرية.

 

دراسة : المصابون بفيروس كورونا للمرة الثانية أقل بنسبة 90٪ للوفاه بسببه
 

يشعر البعض بالخوف من الإصابة مرة أخرى بعدوى فيروس كورونا.. وتوصلت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا COVID-19 هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الوفاة مقارنة بالعدوى الأولية.
 

بعد الخضوع للإرشاد الزواجي.. حالات يجب الإنفصال فيها عن الزوج المسيطر

هناك بعض الزوجات تعاني من سيطرة الزوج العمياء عليها، ومحاولته المستمرة لإلغاء شخصيتها، وهو ما يجعلها تفكر في الانفصال عنه حتى تتخلص من الحمل الذي يقع على عاتقها نتيجة ارتباطها به.. وهو نفس الأمر الذي صرحت به المطربة شيرين عبد الوهاب بأنها كانت مستبعدة ومحتلة، وتشعر بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب بالحرية.

 

من أين أتى متحور أوميكرون ؟.. العلماء يكشفون

 

يعتبر متحور أوميكرون هو آخر واحدث متحورات كورونا التي ظهرت مؤخرا في أفريقيا، وقد آثار ظهور متحور أوميكرون مخاوف من ارتفاع في حالات الإصابات والوفيات مرة أخرى كما حدث عند إنتشار فيروس كورونا في أواخر عام 2019 وعام 2020 ، لذا سنقوم بذكر أبرز المعلومات التي تم جمعها عن متحور أوميكرون مؤخرا.

 

العلماء يتوصلون للسبب الرئيسي لـ ألزهايمر

 

يحاول الباحثون باستمرار في التصدي لمرض ألزهايمر وخلق علاجات جديدة لموجهة أنتشاره.. وأستطاع باحثون أمريكيون في كلية الطب بجامعة واشنطن انه يمكن عبر قياس مستويات من البروتين في الدم التبوء بتراكمه في الدماغ، وهي السمة المصاحبة لمرض ألزهايمر.

 

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا
 

الشلولو.. أكلة قديمة قدم التاريخ فهى توجد في مصر منذ عهد الفراعنة وهى الطريقة القديمة لعمل الملوخية بل وتعد أول أكلة استخدمت في صناعتها أوراق الملوخية الجافة.

 

بدون زيادة وزن.. نصائح لمتبعي الحمية الغذائية عند تناول الطعام في المناسبات
 

يواجه الأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية مشكلة كبيرة عند حضورهم الحفلات والمناسبات؛ حيث انهم يجدون كل ما لذ وطاب ممن يحرمون أنفسهم من تناوله، وهو ما يجعلهم يفسدون نظام الرجيم المتبع ليشعروا فيما بعد بالذنب من تخريب النظام الغذائي الخاص بهم.


فوائد صحية مذهلة لاستخدام ورق الغار يوميا

تستخدم الكثير من النساء ورق الغار أو كما تعرف بورقة سيدنا موسى إلى الأطعمة والشوربة، وبالأخص عند طهي اللحوم، والطيور اعتقادا منهم بانه يقضي على الزفارة ويعطي نكهة مختلفة للأكل، إلا ان ورق الغار لا يكسب الطعام طعم أو لون .

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