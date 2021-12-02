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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لغز محير .. كيف كشف العلماء سبب مرض الزهايمر؟

صدى البلد

أمراض عديدة مستعصية تعاني منها البشرية ولعل أبرزها الإصابة بمرض الزهايمر ومسبباته، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا  أن الزهايمر ناتج عن البطيء في قدرة الخلايا على تنظيف نفسها.

 قال ريان جوليان، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، إذا كان  سبب مرض الزهايمر  هو عدم حصول الخلايا على ما يكفي من البروتين من النظام الغذائي للفرد.

 

بعد أن حير العلماء .. اكشاف سبب مرض الزهايمر

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صحة الدماغ 

 

أضافت الدراسة أن التباطؤ لوحظ لدى الأشخاص الذين  تجاوزوا ال 65 عاما، وبدأ ظهور خلل في وظائف الدماغ لديهم  

، فيمكننا رؤية عقار وقائي محتمل في المستقبل القريب..

 قال ريان جوليان، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا أنه لا توجد علامات على الخرف  وإن معظم البروتينات في الجسم لها عمر نصف أقل من 48 ساعة

وعادة ما يشخص الأطباء مرض الزهايمر عندما يجدون مزيجا من لويحات الأميلويد والتشابك الليفي العصبي في بعض أجزاء من الدماغ  ومن المعروف أن التراكم غير الطبيعي يسبب مرض الزهايمر، والذي يتضمن نوعين من البروتينات: أحدهما يسمى أميلويد، والآخر يسمى تاو، والتي تشكل التشابك داخل خلايا الدماغ.

الزهايمر مرض الزهايمر الإصابة بمرض الزهايمر صحة الدماغ علامات على الخرف

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