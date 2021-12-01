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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

رجيم
رجيم

إذا كنتِ تعانين من سمنة البطن والأرداف، وتبحثين عن ريجيم سريع لنسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد إليك  ريجيم مثالي لإنقاص وزنك وتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون لمدة 3 أسابيع  يقدمها موقع بولد سكاي الهندي. 

الأسبوع الأول 

الإفطار ..بيضة مسلوقة +كوب من عصير الجريب فروت 
الغداء

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون  + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء  + 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية

بعد ساعه..
العشاء ..

 

الأسبوع الثاني 

 

إليك خطة الريجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الإفطار 
قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن بين الإفطار والغداءكوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش

 

الأسبوع الثالث 

 

كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء

الإفطار 
قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن بين الإفطار والغداءكوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى:

طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قري

الأسبوع الأول الاسبوع الثانى الأسبوع الثالث نسف الدهون حرق دهون تحويل جسمك لمكينة حرق

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