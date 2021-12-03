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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصبت بالإحباط عندما توقف.. سمير فرج: عملت في مشروع طريق الكباش 8 سنوات

الدكتور سمير فرج-
الدكتور سمير فرج- المفكر الاستراتيجي

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه عمل على تطوير طريق الكباش منذ عام 2004 إلى عام 2011، معقبا: “عندما توقف المشروع فى عام 2011؛ كنت أكثر شخص مصاب بالإحباط، حتي أكرمنا الرئيس السيسي وجعلنا نستمر فى تطويره”.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه تم نقل 3 مساجد وكنيسة وقسم للشرطة من أجل تطوير الطريق، موضحا أنه فى بداية المشروع تم إنشاء لجنة وأقامت خطة حينها وتم عرضها على اللجنة المسئولة عن تطوير الأقصر.

وفي سياق آخر، قال الدكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن مصر وصلت للمرتبة التاسعة كقوى عسكرية على مستوي العالم، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية العسكرية بدأت فى الخمسينيات عندما تولى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الحكم حينها.

وأضاف أن هزيمة عام 1967 جعلت الجيش المصرى يفقد معظم أسلحته، وبالتالي تم الإتجاه إلى إستيراده من التحاد السوفيتي، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، معقبا: “قالك لأ.. نِفُوق للصناعة الحربية؛ لأن من يملك صناعة سلاحه؛ يملك قدره”.

وتابع أن الرئيس السيسي أمر بتحديث جميع المصانع الحربية الموجودة، لافتا إلى أن مصر تصنع الآن طائة مسيرة دون طيار، كما أن هناك إنتاجا حربيا متميزا.

وأشار إلى أن الميزة فى معرض إيديكس 2021؛ تسويق السلاح المصري والمنتجات الحربية، متابعا أننا لدينا خبرة لا يستهان بها في الصناعات العسكرية.

وأفاد بأن مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان في إنتاج العربات المدرعة، موضحا أن وفود 40 دولة حضرت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية.

سمير فرج طريق الكباش الرئيس السيسي كنيسة تطوير الطريق

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