الأب والابنة.. عز الأسطول وشهد بطلا حفل طريق الكباش يؤديان دويتو راي للشاب خالد

أدى المطرب عز الأسطول، مقدم أنشودة أمون رع فى حفل طريق الكباش، وإبنته شهد عز، دويتو راي خلال استضافته ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”.

وفي سياق أخر، قال الفنان عز الأسطول، إنه شارك بـ إنشودة "آمون راع" في حفل افتتاح طريق الكباش، مشيراً إلى أن في بداية الأمر كانت الأنشودة ستُغنى باللغة العربية، وتم إرسال الترجمة له بعد ذلك، معقباً: "الكلام كان مكسر وكان له معاني جميلة وخرافية.. بس كان يحتاج أن يكون موزون ومٌقفى"



وأضاف أن المايسترو نادر عباسي له الفضل الكبير في ابتكار كل هذه الأفكار الخاصة بحفل افتتاح طريق الكباش، معقباً: "له جزيل الشكر والتقدير".



وتابع الفنان أنه اخترع على المايسترو بإعطاء هذه الكلمات للشاعرة هناء يوسف، لتقوم بصياغته في شكل غنائي، معقباً: "أي يوزن ويُقفى، وتترتب الكلمات حتى يستطيع المايسترو تلحينها".



ونوه عز الأسطول أنه بالفعل تم صياغته، ولكن عنائه كان بلغة المصري القديم، لأن الكلمات كانت موجهة لـ الإله آمون رع، معقباً: "الكلام نفسه قشعرني لأني حسيت إن المفروض يوجه لـ الله بس".



وأكمل الفنان أن قرار غناء هذه الإنشودة بلغة القدماء المصريين وليست اللغة العربية، أُتخذ قبل الحفل بـ 7 أيام، معقباً: "اللحن كان خرافي باللغة العربية، وحسيت اني هعمل مجهود عصبي عشان أحفظه تاني بلغة القدماء المصريين، ولكن المايسترو نادر عباسي عملي اللحن والكلمات عشان أحفظها".