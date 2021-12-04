نشرة أخبار البرلمان | الأزمة الكاملة لمنهج رابعة ابتدائي وبشرى سارة للطلاب.. احذر من بطاقتك المكسورة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

أبرزها عدم دخول غرفة القيادة.. 5 محظورات للمسافرين على متن الطائرات

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

برلماني عن اليوم العالمي لأصحاب الهمم: قوة نستمدها من عزيمتهم

في اليوم العالمي لـ ذوى الإعاقة.. القانون يجرم إهمالهم أو استغلالهم جنسيا

منها التعامل بـ بطاقة منتهية.. 4 حالات تعرضك للغرامة عند استخراج الرقم القومي





نائبة التنسيقية: أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة

برلماني يشرح الأزمة الكاملة لمنهج رابعة ابتدائي ويزف بشرة سارة للطلاب

