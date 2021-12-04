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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين سرقا موقع إحدى الشركات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شدات معدنية من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، (مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) يستقلان إحدى السيارات "مستأجرة " قيادة أحدهما "وبحوزته رخصة تسيير منتهية" وذلك حال خروجها مسرعة من داخل موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، كما عثر بداخلها  على (43 قاعدة شدة معدنية مجهولة المصدر).

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة، 
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالشركة تمكنا من دخول موقع الشركة وسرقة المضبوطات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة.

وباستدعاء أحد مسئولى الشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس حبس شخصين سرقة شدات معدنية الشركات التجمع الاول

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