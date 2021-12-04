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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. توجيه جديد من الرئيس السيسي.. نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية.. وأول تعليق على أغنيتي "شيماء وأسماء"

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

لجنة مكافحة كورونا توضح فاعلية اللقاحات مع المتحور الجديد أوميكرون.. فيديو
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا توجد إجابة علمية حول فاعلية اللقاحات مع المتحور الجديد أوميكرون حتى الآن.

 

طارق الشناوى عن أزمة شيرين عبد الوهاب: سايبة عقلها وبتفكر بقلبها دايما
قال الناقد الفني طارق الشناوى، إن الفنانة شيرين من أهم العناوين المصرية على الساحة العربية وداخل مصر، معقبا: “شيرين الإنسانة من الممكن أنها لا تستطيع قيادة موهبتها، بدليل اعتزالها خلال 4 سنوات، وهي شخصيتها من الشخصيات التي ليست مستقرة وهناك تقلبات شخصية بها”.

 

تنسيقية شباب الأحزاب تحذر: سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق.. فيديو
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن  هناك أعراض من الناس على تلقي اللقاحات بسبب الشائعات وعدم الوعي والخوف غير المبرر.

 

المفتي يحسم جدل مطالبة المرأة بمقابل خدمة زوجها.. وحق الرجل في أخذ راتب زوجته
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، حكم أخذ المرأة مقابل مادي من زوجها مقابل خدمته وخدمة أولادهما، وكذلك حكم أخذ الزوج راتب زوجته.


أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو
قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، إنني فوجئت بأغنية “أسماء” اليوم،  وكان من قبلها أغنية “شيماء”، مؤكدا أنه عندما شاهدت تلك الأغنية “اتنكدت لأن الناس دول زي النمل”.


حسام موافى: تربية الحمام فى المنزل تسبب تليف الرئة
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من تربية الحمام في المنزل.


نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار
حذَّر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأمطار المبكر، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الغد على البلاد، مؤكدا أن هناك رياح جنوبية غربية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

 

اعملوا محلات للناس.. الرئيس يوجه بتخصيص مساحات بامتداد مسطرد للأهالي |فيديو
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، وفي أثناء جولته تبادل التحية والحديث إلى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.


الرئيس يستمع لشرح عن مشروع المحور الموازي لطريق القاهرة - السويس |فيديو
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده اليوم لمشروعات شبكة الطرق خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، بالإستماع لشرخ تفصيلي من أحد المسئولين في المشروع.
 

مفتى الجمهورية مجلس النواب فيروس كورونا اخبار التوك شو وزارة الصحة الرئيس السيسي شيرين عبد الوهاب درجات الحرارة الدكتور شوقي علام طارق الشناوى فيروس كورونا

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