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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة السياحة بالنواب تكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى لتكلفة الغرفة الفندقية للسياح

صدى البلد

كشفت النائبة البرلمانية نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تفاصيل رفع الحد الأدنى لتكلفة الغرفة الفندقية للسياح.

وقالت نورا علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  أسعار الفنادق السياحية في مصر كانت مهينة وترسخ الصورة الذهنية عن مصر بأنها سوق سياحي رخيص".

وأوضحت:"  سعر الغرفة في فندق 4 نجوم وصل إلى 15 دولار، مضيفة:"الأسعار كانت مهينة وكنا نقول للمستثمرين أصحاب الفنادق أن ما يفعلونه غير صحيح وأن دورنا التأكد من أن مصر في مكان يناسبها".

وأكملت:" قرار الجديد مرتبط بالضرائب وبالتالي إذا قرر أحد الفنادق خفض الأسعار سوف يقوم بسداد نفس قيمة الضرائب المحددة على الحد الأدنى".

الضرائب برلمانية مجلس النواب السياحة نورا علي

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