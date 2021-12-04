الزغاط : نسعى لتوسيع مشاركات الصندوق العالمي للتنمية في جميع أنحاء العالم

منحت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط WFDP مركزا استشاريا خاصا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، خلال الجلسة السنوية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك للجنة المنظمات لعام 2021، ويعتبر الصندوق أول منظمة حكومية تجمع بين المركزين منذ اكثر من ٢٣ عاما.ً



من جانبه اشاد السفير اكرامي الزغاط رئيس الصندوق ورئيس بعثات الصندوق بالمقرات المختلفة للامم المتحدة حول العالم بحصول الصندوق علي المركز الجديد، مشيرا الى انه ما هو الا ترجمة للتواجد الفعلي الملموس لمشروعات وبرامج وانشطة علي الارض عالمياً عبر شبكة الصندوق الممتده في اكثر من ٥٥ دولة.

وأضاف الزغاط في تصريحات صحفية انه سيتيح الفرصة لزيادة حجم الشراكات البناءة مع العديد من الدول وتوسيع الشبكة العالمية للصندوق لتشمل جميع انحاء العالم مما يسهم بدوره بزيادة حجم المشاركة التي يقوم بها الصندوق في رفع معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء .

وأشار الزغاط الى أن الصندوق يدرس حالياً المشروعات والبرامج الجديدة التي سيتم بدء تنفذيها في العام الجديد في ظل خطة دولية لمواجهة المتغيرات العالمية وتحدياتها، لافتا الى انه قرر بدء تفعيل التكنولوجيا الجديدة في ادارة المشروعات والتي تجعل الامور اكثر سهولة من الماضي، مما يجعل قدرتهم علي العمل اكثر من اي مكان وتحت اي ظروف .

واوضح الزغاط ان قرار اطلاق برنامج تطوعي عالمي يشارك فية كل الاعمار ومن كل الفئات وفي كل دول العالم، لتحقيق الأهداف المستدامه للامم المتحده، ومساعدة الدول من خلال المشاركة المجتمعية والاحساس بالمسئولية تجاه مواجهة المخاطر الكوكبية، والتي تعتبر العدو الأوحد للبشرية .

وشدد الزغاط على أن أجهزة الصندوق وبعثاته تعمل ليلا ونهارا علي طرح اكبر عدد من المشروعات بمشاركة الدول مع بداية العام الجديد للعمل على الحد من الاضرار الناجمة عن توقف العمل خلال جائحة كوفيد ١٩ واثارة السلبية علي الشعوب حول العالم .