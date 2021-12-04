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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة لـ المواطنين: استخدموا كارت الصراف الآلي في المولات لتجنب الإصابة بكورونا

صدى البلد

 في إطار منشوراتها الدورية بخصوص النصائح الخاصة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، نشرت وزارة الصحة والسكان، منشوراً توعويا لرواد المتاجر والمولات للحد من إصابتهم بفيروس  كورونا "كوفيد 19".

 وحددت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإجراءات الهامة المتمثلة في التالي : - 

  • ارتداء الكمامة
  • استخدام المطهرات
  • الإلتزام بالمسافة الآمنة
  • عدم ملامسة العينين  والفم  والأنف
  • تجنب السلام بالأ يدي أو بالقبلات
  • الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة
  • استخدام كارت الصراف الألي

الصحة: تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 49 حالة وفاة
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا  “ كوفيد 19 ” من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 299434 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار  أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان " إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 361368 من ضمنهم 299434 حالة تم شفاؤها، و 20643 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

كورونا الصحة كوفيد 19 العينين المطهرات الكمامة

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