الجزائر .. تبون : المصلحة الوطنية ستعلو على الجميع

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، أنه لا يمكن متابعة مسؤول قضائيا لأنه أخطأ في بعض الإجراءات.

وذكر رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية لإنعاش القطاع الصناعي، أنه سيقوم شخصيا بحماية الإطارات النظيفة من المساس بهم حيث قال: “لي ما سرقش ولا احد سيمسه والحراش سيكون لسارقي المال العام فقط.

واضاف رئيس الجمهورية، أن الأبواب مفتوحة لكل الكفاءات في الداخل والخارج للإنخراط في هذا المسعى الطموح حيث ستُفتح صفحة جديدة بين المستثمر والإدارة وتكون علاقة مبنية على الثقة.

كما شدد رئيس الجمهورية علي أن المصلحة الوطنية ستعلو على الجميع ولن يكون هناك صراع بين المستثمر والادارة حيث ستعمل الحكومة على انجاز كل مامن شأنه خلق تنمية صناعية مستدامة، وستدعم كل المجهودات لإعادة بناء صناعة قوية تكون في مستوى هذا البلد.