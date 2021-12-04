مرض مميت.. الصحة تكشف تفاصيل فيروس يفتك بحياة 56 مليون شخص

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ومستشار وزير الصحة، إن معظم الأوبئة الفيروسية الحالية ومنها كوفيد 19، سارس، الانفلونزا الأسبانية والتى ظهرت فى أوائل القرن العشرين أدت لوفاة 56 مليون شخص .



وأضافت نهى عاصم خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الوباء البكتيرى يكون عدد اصابته أقل ومنها الكوليرا والتى تم السيطرة عليها عن طريق المضادات الحيوية ، والأدوية .



وأشارت نهى عاصم ، إلى أن أزمة فيروس كورونا تتمثل في عدم وجود أعراض محددة للاصابة بالفيروس بالاضافة لظهور متحورات جديدة للفيروس .

وتابعت نهى عاصم ، أن متحور كورونا الجديد " أوميكرون " لم يسجل حالات وفاة حتى الآن، وهناك بعض الشواهد العلمية على وجوده منذ فترة وانتشاره كبير فى عدد من الدول ويتميز بعدم شراسته ولكنه سريع الانتشار .

