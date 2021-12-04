الإعلام العبري: لبنان يبني سياجا على حدوده مع إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لبنان شرع لأول مرة، اليوم "السبت"، في إقامة سياج على حدوده مع الكيان الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يقوم الجيش اللبناني منذ ساعات الصباح بإنشاء سياج على الحدود مع إسرائيل بالقرب من قرية المطلة".



وأضافت: "يدور الحديث عن أول سياج تتم إقامته في النقطة التي تسلل عبرها متظاهرون لبنانيون قبل نحو نصف عام خلال عملية حامي الأسوار (العملية العسكرية في قطاع غزة) إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ".

ولفتت إلى أنه في حينه "كانت (القوات الإسرائيلية) أطلقت النار على المتسللين مما أدى إلى مقتل أحدهم".

واستنادا إلى الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، فإن "السياج الوحيد الذي يفصل بين البلدين هو إسرائيلي".

ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول إقامة السياج، لكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أشارت الى أن "رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أعلن في أكتوبر من العام الماضي عن التوصل إلى اتفاق إطار لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل".

وقال بري، حينها، إن "بلاده ستجري مفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية أممية ووساطة أمريكية"، وفق المصدر نفسه.

وفي 2018، شرعت إسرائيل بإقامة جدار إسمنتي قرب منطقة الناقورة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.